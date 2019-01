Kdy: úterý a pátek od 17.00

O co jde: Noční oblohu, která skýtá spoustu překvapení si zájemci můžou přijít prohlédnout do uherskobrodského planetária. To se nachází v tamním Domě kultury, jen nedaleko Muzea Jana Amose Komenského. Nejbližší akcí, na kterou mohou návštěvníci přijít je Obloha v měsíci červenci, a to již v pátek 27. července.