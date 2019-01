Uherskobrodská pouť kombinuje mši svatou, folklor i populární hudbu

Uherský Brod – Tradiční Růžencová pouť se v Uherském Brodě uskuteční od pátku 29. září do neděle 1. října. I letos nabídne řadu rozlišných akcí. V pátek vystoupí od 19 hodin na Púťovém večeru v Domě kultury soubor Olšava a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Průvod se svícemi přejde od farního do klášterního kostela v sobotu od 18.30 hodin. Slavnostní mše svatá se bude konat v neděli od 10.30 hodin. Sloužit by ji měl Martin David, kterého papež František letos v dubnu jmenoval biskupem ostravsko-opavským.

Úderem desáté hodiny začne v neděli průvod krojovaných poutníků od Gymnázia J. A. Komenského do klášterní zahrady. Ve stejný den zahraje od 14.30 hodin na Masarykově náměstí dechová hudba Straňanka. Sportovní hala bude opět patřit hudbě. V pátek se představí Sebastian, Rybičky 48, Poetika a Nohow, v sobotu uvidí návštěvníci haly No Name, Street69 a Like-it. (bart)