Uherské Hradiště bude v červenci opět hostit tradiční Jazzový festival

Uherské Hradiště – Milovníci jazzu by si měli vyhradit termín od 18. do 21. července. V těchto dnech se totiž v Uherském Hradišti, Kyjově a Napajedlech uskuteční již devatenáctý ročník festivalu Hello Jazz Weekend. Organizátoři mají naplánováno devět koncertů, čtyři z nich proběhnou v metropoli Slovácka. Novinkou v zavedeném programu bude Swingová tančírna manželů Šůstkových. Po mnoha letech se na festival vrátí hudebník František Uhlíř,který přivede vedle osvědčeného bubeníka Jaromíra Helešice ještě kytaristu Adama Tvrdého a zejména amerického zpěváka Lee A. Davisona. Další Američan, pianista Skip Wilkins představí na festivalu americkou talentovanou sólistku Amber Anne Emersenovou, které se poprvé představí nejen české, ale i evropské půdě. Zbytek Wilkinsonovy kapely budou tvořit čeští a slovenští hudebníci. Návštěvníci se mohou těšit také například na kapelu Martina Brožka. Ten by měl mít v kapele skvělého slovenského pianistu Luboše Šrámka, na basu zahraje Jiřího Slavíka a za bicí usedne Marek Urbánek.Na dalších doprovodných akcích si zahraje například senická beat funková kapela Výkvet poezie. Část koncertů bude již tradičně přístupná zdarma, vstupné si návštěvníci v Uherském Hradišti zaplatí jen na koncertě Víno a Jazz 18. července a hlavním koncertě 20. července. Vstupenky jsou k dispozici v Městském informačním centru. (mm)