Turistickou sezonu zahájí na ostrožském zámku i v přístavu

Uherský Ostroh – Současné teplé počasí, které mnohdy připomíná letní měsíce, láká k výletům do přírody či za památkami. Letní turistickou sezonu zahájí v sobotu 12. května například na ostrožském zámku či místním přístavišti na Baťově kanále. Pro návštěvníky zámku bude připraven bohatý program. Ve 14 hodin vypukne akce na nádvoří, skládáním průvodcovského slibu a pasováním průvodců za přítomnosti stráží. V dalším programu vystoupí zpěvačka Aneta Poláchová či klauni s balónkovou show. Děti se mohou těšit také na provazový žebřík, nebo historickou střelnici. Celým odpolednem bude provázet moderátor a herec David Vacke ze Slováckého divadla. Během dne bude otevřena také prohlídková trasa zámeckým podzemím s několika tematickými expozicemi a také nová historicky laděná prohlídková trasa do zámecké věže. Rušno bude také v ostrožském přístavišti na Baťově kanále. Program začne ve 13 hodin, nebude chybět skákací hrad a občerstvení. Plánovány jsou také vyhlídkové plavby po řece Moravě z Uherského Ostrohu směrem k Nedakonicím. Obě akce potrvají do sobotních 17 hodin. (mm)