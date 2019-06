TSTTT v Hradišti? Výstavy kaktusů, fotografií i ekologický den Přijď a třiď

Dvoudenní ekologickou akcí pro děti s názvem Přijď a třiď na nádvoří Reduty odstartuje ve čtvrtek 6. června v Uherském Hradišti 41. ročník festivalu Týká se to také tebe (TSTTT). Stejně tak i v pátek od 8 do 15 hodin bude nádvoří tamní Reduty patřit ekologické aktivitě školáků. Třídenní bude v rámci festivalového zaměření prodejní výstava kaktusů ve Felixově sále Jezuitské koleje, která bude ve čtvrtek, v pátek i v sobotu otevřená od 8 do 18 hodin. Zájemci si pak budou moct za zvýhodněné vstupné prohlédnout v sobotu 8. i v neděli 9. června mezi 9. a 17. hodinou Park a Skanzen Rochus. Třešničkou na dortu festivalového programu bude v sobotu od 17 hodin v prostorách Redu ty slavnostní vernisáž a vyhlášení 41. ročníku fotografické soutěže TSTTT.

V neděli pak kromě Parku a Skanzenu Rochus si bude možné v Redutě prohlédnout expozici fotografií, a to v čase od 10 do 16 hodin. Snímky pak budou v Redutě vystavené do 20. července.