Tři velikonoční výstavy vín na Slovácku s desetiletými tradicemi

Slovácko – Jedno pořekadlo, dávající do souvislosti meteorologické jevy a roční dobu praví, březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem. Vyznavači vína a jeho koštování na nějaké rčení většinou nedají a místo sezení u teplých kamen vyrazí o letošních Velikonocích ochutnávat vinné moky

Stalo se už tradicí, že Vinaři Břestek pořádají na Bílou sobotu výstavu vín. Jinak tomu nebude ani letos, kdy se v břestecké multifunkční sportovní hale uskuteční od 14 hodin 44. ročník výstavy vín. K ochutnání na ní bude 291 vzorků bílých vín, 109 červených a 25 rosé, které o posledním březnovém pondělí posuzovala degustační komise.

„Také letošní výstava vína v Břestku se obejde bez hudebního doprovodu. Návštěvníci koštu budou moct v klidu víno vychutnávat, popovídat si o něm a ne se přitom nechat rušit muzikou,“ nechal se slyšet Petr Ševčík, jeden z pořadatelů výstavy. Podotkl, že v tombole bude na 120 hodnotných cen, kupříkladu pánské horské kolo, televizor či sada sklenic na víno.

Mnoho milovníků vína si nenechá o Božím hodu velikonočním ujít v jedné z předních vinařských obcí na Slovácku, v Polešovicích, výstavu vín, která se přívlastkem Velikonoční pyšní bez přerušení už 71 let. Košt 683 vzorků vín, z nichž ty bílé budou po celou dobu výstavy v chladicích boxech, začne v devět hodin dopoledne. Kterému vzorku mezi bílými a červenými víny přiřkli porotci titul šampiona a kdo si odnese Cenu starosty za nejlepší kolekci vín, to se návštěvníci dozvědí se zahájením výstavy.

Třiapadesátý ročník oblastní přehlídky vín s názvem Velikonoční, který v neděli uspořádá Český zahrádkářský svaz – sekce vinařů Boršice, nabídne stovkám vínomilců 1107 vzorků vín z bezmála padesáti vinařských obcí. Tím nejstarším bude vzorek bílého vína z roku 1996 od boršického Jaroslava Šimíka. „Přehlídku vín odstartujeme předáním jednačtyřiceti medailí majitelům nejlépe hodnocených vín v odrůdách,“ uvedl Libor Vranka, předseda boršických zahrádkářů. Pro návštěvníky boršické výstavy bude připravena zabijačka, zvěřinová jídla a holandské sýry. Dojde také ke spojení koštování vína a folkloru ve slováckém pojetí, a to s písničkou a cimbálovou muzikou Pentla. (zs)