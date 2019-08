Tři sestry zakončí Buchlovské hudební léto

Česká hudební legenda Tři sestry uzavře letošní ročník Buchlovského hudebního léta. Skupina do zámeckého amfiteátru přijede v rámci tradičního turné Tři sestry Gambrinus 11 tour, během kterého navštíví celkem 22 venkovních areálů v Čechách a na Moravě. Na cestu po republice se kapela vydala k příležitosti svých 33. narozenin. Své působení kapela shrnula do tiché modlitby, která je zároveň i mottem aktuální šňůry koncertů a zní „Plechový Ježíši, koroduj za nás.“Do Buchlovic s sebou muzikanti přivezou i velkolepou pódiovou show a představí také několik nových písní z připravovaného alba. Při koncertě nebude chybět ani putovní výčep, který bude ku prospěchu kapely a fanoušků v prvních řadách umístěn přímo na pódiu. Vyvrcholením koncertu, který odstartuje v pátek 23. srpna od 18.30 hodin, by měl být vzrušující striptýz.