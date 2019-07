Tělovýchovná jednota Sokol Nedakonice stoletá

Nedakonice – Sto let tělovýchovné organizace již nutí k zamyšlení. Kolik generací lidí v ní za sto let prožilo při sportu svá nejlepší léta. Vzpomínat na to budou členové TJ Sokol Nedakonice, ale i tamní občané v sobotu 13. července na tamním hřišti. V 10 hodin se uskuteční fotbalové utkání o pohár starosty Jaromíra Klečky, v němž si to rozdají týmy z části za potokem a před potokem. Půl hodin po sobotním poledni se střetnou fotbalové přípravky a od 15.30 hodin bude velkým tahákem zápas internacionálů České republiky a bývalých hráčů TJ Sokol Nedakonice, která po mači představí svoji novou hymnu. Od 18. hodiny bude diskotéka s Dj Liban a sportovní hry pro děti.