Svatební show v Kunovicích

Kunovice – Rozhodování, co si obléct ve svatební den, může potencionálním nevěstám a ženichům hodně usnadnit 6. ročník Slovácké svatební show. Zatímco přecházející ročníky probíhaly v Kongresovém centru areálu Rec Group Staré Město, letos to bude ve sportovní hale Kunovice. Akce není určena jen pro snoubenecké páry, ale usnadní rozhodování, co mají ženy i muži všech věkových kategorií vytáhnout ze skříně, pokud se chystají na něčí svatbu, na ples či jinou slavnostní akci. Šestihodinová svatební show začne v neděli v 10.30 hodin. Těšit se na vás budou při přehlídkách svatební ateliér Svatebnění, svatební salon Veronica, svatební studio Mystique, svatební salon Svatka a svatební studio Dany Svozílkové. K vidění budou kromě svatebního oblečení pro dámy a pány také módní doplňky, prsteny, cukrářské produkty a vázané kytice k různým příležitostem. Součástí prezentace bude kadeřnická show Jany Kramářové, ale také líčení tváří dam různého věku. O příjemnou atmosféru se postará kapela akuStyk, k varu přivede návštěvníky barmanská show Barmani Zlín.

(zs)