Studenti okomentují budoucí Hradiště

Uherské Hradiště – Téměř měsíc se mohou zájemci přijít podívat do foyer kina Hvězda, jak by mohla vypadat budoucnost některých objektů a míst v Uherském Hradišti. Své ideové studie tam vystavují studenti Fakulty architektury VUT v Brně. V pracích se soustřeďují na lokality pro divadlo, novodobou sokolovnu či centrum sídliště. Kdo by chtěl slyšet o nápadech více, může v pondělí 23. července vyrazit na komentovanou prohlídku, která začne ve 13 hodin. Studie jsou rozdělené na dva bloky. První zabývající se aktuálními tématy vznikla pod názvem Kalos kai agathos - Kulový blesk a druhý zaměřená na sídliště se jmenuje Poezie banality. (bm)