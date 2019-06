Startuje folklorní festival Kunovské léto

Kunovice - Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto bude už po 26. hostit náš region. Převážná většina programu se bude od 19. do 23. června konat v kunovickém areálu jízdy králů, ale také v tamním Panském dvoře, zavítá do Uherského Hradiště i do Luhačovic. Těšit se lze jak na folklorní vystoupení, tak i na řadu doprovodných akcí, například na Gulášfest, slavnostní ohňostroj, taneční školu pro veřejnost či na výstavu železničních modelů.