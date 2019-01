Staroměstská flaša nabídne 719 pálenek

Staré Město – „Ještě pár dní budu mít doma putovní Staroměstskou flašu, kterou jsem si loni odnesl ze staroměstského koštu slivovice za nejlepší pálenku z durancií ročníku 2013. Že bych ji letos obhájil, tomu nevěřím. Obhajoba flaše se u nás ještě žádnému nepodařila,“ řekl s pousmáním staroměstský Ladislav Prostředník alias Lasas.

Kdo se stane králem 18. ročníku koštu slivovice ve Starém Městě, to budou držet jeho pořadatelé, tamní Spolek přátel slivovice, v tajnosti až do sobotní 18. hodiny.

Na koštu bude k ochutnání 719 pálenek, z nichž 385 je ze švestek a durancí, zbytek budou tvořit meruňkovice, hruškovice, kalvadosy a pálenky z letního ovoce.

Raritou bude chilli pálenka od jednoho z kunovických vystavovatelů. Velkou pozornost na sebe strhne Cena útěchy v podobě bílé hole a dárkového balíčku, kterou rok co rok věnuje majiteli vzorku s nejmenším počtem bodů staroměstský Petr Hájek. O dobrou náladu návštěvníků koštu se postará staroměstská cimbálová muzika Bálešáci a V. S. P. Band. A možná přijde na košt i kouzelník. (zs)