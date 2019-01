Sokolský průvod vyrazí z Masarykova náměstí na brodský stadion

Uherský Brod – Na tisíc sokolů a sokolek se v sobotu 16. června sjede do Uherského Brodu. Jako generálka a ochutkávka toho, co se bude dít na všesokolském sletu v Praze. Brodský sokolský stadion uvidí od 14 hodin devět hromadných sletových skladeb, které cvičenci předvedou i na XVI. všesokolském sletu a tři skladby v podání hostů – I.AC Aerobic Uherský Brod a roztleskávačky Třpytky z Nivnice. Ještě před tím, již ve 13.30 hodin, se vydá z Masarykova náměstí sokolský průvod. Vrámci sletu se uskuteční i výstava ze sokolské činnosti jednotlivých žup a jednot. Krajského sletu by se měly zúčastnit župy Komenského, Hanácké a Valašské, ale také hosté z ostatních žup a přátel ze Slovenska. „Pečlivě jsme nacvičovali, tak doufáme, že divácká kulisa bude stát za to. Organizace tohoto sletu je pro mě velkou výzvou a zkušeností. Moji rodiče byli v Sokole od dětství a maminka stála při znovuobnovení Sokola V Uherském Brodě v porevolučním období jako členka výboru. V každém případě je mojí 'povinností' zorganizovat vše tak, aby se o sletu ještě hodně dlouho mluvilo,“ nechala se za organizátory slyšet Sabina Běhůnková, starostka Uherskobrodské jednoty. (bm)