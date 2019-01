Snow film fest láká na adrenalin a mrazivé počasí

Staré Město – Vyznavači adrenalinových sportům, ale především zimy a mrazivého počasí se mají na co těšit. Společenskokulturní centrum ve Starém Městě bude opět po roce jednou ze zastávek Snow Film Festivalu. Filmy oceněné na na prestižních světových festivalech i zajímavé expediční snímky domácích nadšenců mohou přijít zájemci zhlédnout ve čtvrtek od 17.30 hodin. Na programu jsou čtyři filmy, a to slovenský snímek Obyčajní chlapci o lyžařích, vítězích Evropského skialpinistického poháru, Výstup na Link Sar o tom, jak se se pokoušel Jonathan Griffith čtyři roky zdolat vrchol hory Link Sar v pohoří Karakoram, film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem a zvířetem a konečně Ven(ca) je reportáží z unikátního závodu Yukon Artic trail 2017. Pořadatelé vybrali pro diváky i několik bonusových filmů. Příchozí se tak mohou těšit na Pocit viny o cestě do nitra Grónska, Pohádku Johna Shockleeho a snímek Ski for freedom o Výprava, která má za úkol rozšířit lyžování v Pákistánu. V rámci festivalu bude k vidění výstava autentických prodejních předmětů z galerie TRIBALART.EU. (bm)