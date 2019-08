Smetanovy sady se roztančí v rytmu swingu

Uherské Hradiště - Milovníci retra a tance si přijdou v pátek 2. 8. v divadelním stanu v Uherském Hradišti v parku Smetanovy sady při Swingové tančírně na své. Návštěvníci budou vrženi do víru 40. let. „Můj záměr byl přinést něco, co miluji a věnuji se tomu na místo, které miluji. Filmovka mi pro to poskytla ideální prostor,“ říká organizátorka události Alžběta Klatová. Ti, kteří se swingem nemají zkušenost se budou moct naučit základní kroky, zkušenější tanečníci si zase plně vychutnat atmosféru a rozhýbat svá těla od samého začátku. O muziku se postará čtveřice hudebníků z Ježkovy konzervatoře v Praze ve složení Alois Zatloukal, Klára Pudláková, Tomáš Janoška a Vít Patočka.