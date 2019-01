Slováčtí herci chystají na Noc divadel překvapení až do rána

Uherské Hradiště - Už popáté se v sobotu 18. listopadu v tuzemsku uskuteční originální akce s názvem Noc divadel a už popáté se do ní zapojí i Slovácké divadlo. „Letošní program bude ze všech předchozích ročníků nejlepší,” říká s úsměvem ředitel uherskohradišťské scény Michal Zetel a věří, že živo bude v oblíbeném divadle až do rána. Celá akce propukne v 19 hodin společným potleskem ve všech evropských divadlech a potom se už rozběhnou jednotlivé programy. „My jsme vsadili na komedii Nájemníci, kterou s úspěchem hrajeme už pátým rokem a má za sebou přes osmdesát repríz. Tím to ale teprve všechno začne,” slibuje ředitel. „Po jejím skončení se diváci setkají s režisérem Zdeňkem Duškem, který jim předvede, jak scény, které právě viděli, vlastně vznikaly. Publikum se tak přímo v akci setká i s dalšími profesemi, bez které by žádné představení nemohlo proběhnout, tedy s garderobiérkami, vlásenkářkami, rekvizitářkami a dalšími,” poodhaluje program ředitel Zetel. „Překvapení to bude i pro nás, protože pan režisér nám stále nechce prozradit, co si na nás připravil. Jak jej známe, nenechá si tu příležitost pobavit se i na náš účet, ujít,” směje se představitel jedné z hlavních rolí v komedii Nájemníci David Vaculík.

Ani tím ale noční program ve Slováckém divadle neskončí. Diváci budou mít možnost nahlédnout v doprovodu herců i do samotného zákulisí, v nahrávacím studiu pořídit zvukový záznam známé písničky, na dalších místech si pak vyzkoušet paruky, klobouky, kostýmy.

K tomu všemu bude hrát ve foyer živá hudba, herci odstepují pro ten večer připravené stepařské číslo a aby návštěvníkům nevyhládlo, čekají je i kulinářské speciality z hereckých kuchyní. “Letos jsme si dali hodně záležet a být divákem, chtěl bych být u toho,” uzavírá Michal Zetel.

O uherskohradišťskou Noc divadel je mimořádný zájem, už dva měsíce je beznadějně vyprodaná. I na to divadelníci slovácké scény mysleli. Od 22.00 budou celou akci živě přenášet na divadelním facebooku.