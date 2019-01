Slovácké slavnosti mají i bohatý dětský program

Uherské Hradiště – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti nejsou pouze pro dospělé. Na své si přijdou i děti, pro něž organizátoři připravili bohatý historický, hudební i umělecký program. V sobotu 9. září od 11.30 hodin můžou nejmladší účastníci Slavností v Bastionu navštívit zábavné atrakce, hry i soutěže či zhlédnout výstavu zbraní a souboje šermířské a divadelní společnosti Memento mori. Tato společnost, která účinkuje v mnoha evropských zemích, předvede v neděli 10. září od 14 hodin program Středověké městečko, zahájí ho rytířský turnaj na hlavním pódiu. Jeho součástí ve Smetanových sadech budou předvádění řemesel, historická kuchyně, středověká škola, tábor, střelba z katapultu a sokolníci. Po konci rytířského turnaje předvedou ukázky tanců, dobovou hudbu, šermířskou parodii, gladiátorskou show, účinkovat bude i žonglér.

Koncert dívčí folk-punkové kapely Rózinky ovládne Palackého náměstí v neděli od 9.30 hodin. Tvorba skupiny, která hraje už pět let, má blízko k písním Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Až na jednu výjimku se kapela skládá z děvčat od desíti do šestnácti let. V neděli čeká na děti program i v Galerii Slováckého muzea. Úderem desáté hodiny začne výtvarná dílna, kde budou mladí nadšenci tvořit na téma Tradice a lidová řemesla. Jejich obrázky se dočkají vystavení v dětském ateliéru Galerie. (bart)



Program pro děti na Slavnostech vína:

Bastion pro děti, sobota 9. září, 11.30 až 16.30 hodin, Bastion

Pořádný cvrkot s Rózinkami, neděle 10. září, 9.30 až 10.30 hodin, Palackého náměstí

Dětský ateliér, neděle 10. září, 10.00 až 13.00 hodin, Galerie Slováckého muzea

Středověké městečko, neděle 10. září, 14.00 až 17.00 hodin, Smetanovy sady