Slovácké muzeum bude žít zvyky a tradicemi Velikonoc

Uherské Hradiště – Velikonoce už pomalu klepou na dveře a předčasně jimi ožije Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Tam budou od pondělí do středy k vidění ukázky tradic a zvyků s účastí tvůrců výroby zvykoslovných předmětů. Náhodným návštěvníkům i dětem ze škol nabídne muzeum pohled na šikovné ruce hned několika lidových tvůrců. Koordinátorka akce Lenka Vlková slibuje pestrou podívanou. „Ludmila Dvořáková a Marie Vlčková ukáží výrobu batikovaných kraslic. Hana Špalková, jak plete z proutí. Iva Michálková a Marie Bilíková budou tkát z kukuřičného šustí. Taťána Malinová předvede výrobu slámových kraslic. Libor Jurčík představí výrobu dřevěných hraček. Každý den pak muzejní kolegové Petr Číhal a Jan Káčer vás naučí plést pomlázku,“ prozradila Lenka Vlková. Pro registrované školní třídy budou navíc připravené tvořivé dílničky. Na třech stanovištích si děti vyzkouší výrobu jarního košíčku, drobné velikonoční dekorace do květináče a nebo pečení jidášků společně s cukráři z uherskohradišťské hotelové školy. Velikonoční předvádění se bude konat v hlavní budově Slováckého muzea, vždy od 8 do 15 hodin.