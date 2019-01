Slovácké léto v novém kabátu: VIP zóny, půlmaraton nebo třeba dětský den

Uherské Hradiště – Náměstí zahalené do 250 tun písku, VIP zóna na doprovodných koncertech nebo třeba první půlmaraton. Nejen na tato zpestření prvních červencových dní se můžou na 11. ročníku tradičního hudebně-sportovního festivalu Slovácké léto těšit obyvatelé a návštěvníci Uherského Hradiště. Od pátku 29. června až do neděle 8. července budou mít možnost zúčastnit se každodenních sportovních klání přímo v centru města, poslechnout si večer koncerty Bena Cristovaa, kapely Buty, Walda Gangu, Argemy nebo třeba seskupení Iné Kafé z bezprostřední blízkosti. „Před pódiem bude vyhrazená prémiová zóna s barem a občerstvením. Za tento komfort návštěvníci zaplatí symbolických 100 nebo 150 korun, případně 900 za všechny koncerty,“ zmínil organizátor akce Marek Pochylý. Kromě venkovních koncertů organizátoři pořádají doprovodný program také v uherskohradišťské Redutě a v areálu Jezuitské koleje, kde bude k vidění sobotní módní přehlídka nebo třeba Tell or Show Filipa Tellera. Lístky na všechny programy si budou moct zájemci zakoupit v síti smsticket. Jedna z dalších změn potěší také dětské diváky. Poprvé totiž Slovácké léto začne už v pátek dopoledne. Děti tak budou mít možnost si hned po vysvědčení od 9.30 užít Dětský den s místním kouzelníkem Jirkou Hadašem. Velkou novinkou bude pro účastníky taktéž sobotní půlmaraton, který doplní 5 a 10 kilometrové tratě Běhu Slováckého léta. (kve)