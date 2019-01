Slovácké divadlo bude hostit 4. ročník kabelkového veletrhu. Výtěžek poputuje na

Uherské Hradiště – Stovky kabelek rozličných barev i velikostí z různých koutů Slovácka. Takový výběr budou mít návštěvníci na čtvrtém ročníku kabelkového veletrhu, který se uskuteční v pondělí 14. května mezi 15. a 18. hodinou ve foyer Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Výtěžek z dobročinné akce letos poputuje na renovaci bytů chráněného bydlení. Akci pořádá nezisková organizace Naděje ve spolupráci se Slováckým deníkem. Sběrná místa se nacházela převážně v okolí Uherského Hradiště, jedno zřídili například až v Hodoníně. „Téměř čtyřicet kabelek sesbírali z vlastní iniciativy žáci s paní učitelkou Marií Šikovou z hradišťské Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické,“ vyzdvihla činnost studentů Kateřina Mičáková z otrokovické pobočky Naděje, která je letos hlavní organizátorkou veletrhu. V nabídce budou podle jejích slov také netradičních kabelky. Některé jsou ručně vyráběné, jedna je dokonce ozdobená mušlemi. Návštěvníci se mohou těšit na jednu novinku. „Kdo nakoupí kabelky nad pět set korun, obdrží jako malou pozornost balíček s vitaminovými doplňky,“ popsala odměnu Kateřina Mičáková. Případné neprodané kabelky nepřijdou vniveč, ale poputují do dalších poboček, kde také organizují podobné veletrhy. Do organizace akce se tradičně zapojili také členové redakce Slováckého deníku, který je od počátku spolupořadatelem a hlavním mediálním partnerem akce. Přímo v redakci se jako každý rok nacházelo jedno ze sběrných míst. Tamní zaměstnanci se v pondělí zapojí přímo do prodeje. (mm)