Slovácká zabijačka na Rochusu

Uherské Hradiště – Dospělí ochutnají čerstvé jitrnice či ovar, děti si užijí v tvořivé dílně a společně se všichni podívají na obchůzku fašančárů. To vše můžete zažít, když v sobotu 3. ledna zamíříte do areálu Park Rochus, kde se od 11 do 15 hodin uskuteční akce s názvem Slovácká zabijačka.

„Masopustní období, trvající od Tří králů až do Popeleční středy bylo časem zábav, bujarého veselí a také časem zabijaček. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku masopustních tradic,“ zve do skanzenu ředitel Parku Rochus Jan Blahůšek.

Tradiční obchůzku fašančárů a masopustní mečový tanec „pod šable“ předvede folklorní soubor Javorina ze Strání, nebude chybět ani tvořivá dílna pro děti.

Pro veřejnost je připravena kyvadlová doprava z centra Uherského Hradiště na Rochus. Autobusy budou vyjíždět z autobusového nádraží ze zastávky č. 26 v 11.30, 12.00, 12.30 a 13.00 hodin. Zastavovat budou po šesti minutách u vlakového nádraží a v ulici Města Mayen. (ms)