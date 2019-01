SlipKnoT vtáhnou diváky kina Hvězda do metalové bouře

Čtyřicet tisíc fanoušků v México City udělalo z tohoto města nejhlučnější místo na světě. Na začátku prosince 2015 tam totiž vystoupila metalová skupina SlipKnoT. Diváci v uherskohradišťském kině Hvězda si mohou atmosféru tohoto koncertu vychutnat ve čtvrtek 5. října od 20.30 hodin při projekci filmu Day of the Gusano. Snímek natočil člen kapely Michael Shawn Crahan a nabízí v něm nekompromisní, chaotický a nezapomenutelný pohled na fenomén, který kapela vybudovala za necelých dvacet let své intenzivní kariéry. Metalová sestava, které se podařilo kolem své tvorby vytvořit celou alternativní kulturu a kterou rozezná každý na světě díky surrealistickým maskám, jež nosí na koncertě, ukáže, co z ní na její osmnáctileté cestě udělalo globální ikonu a jednu z nejpopulárnějších kapel světa, která získala v roce 2006 Grammy za nejlepší metalový výkon. (mvh)