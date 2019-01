Slavnosti vína znovu doplní oblíbené muzikantské lodě

Uherské Hradiště – Tři muzikantské lodě budou letos součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. září. Program na lodích Danaj, Morava a Hollandia, vyjíždějících z hradišťského přístaviště, obstarají od 12.30 do 17 hodin hudební skupiny různých žánrů.

Na Danaji zahraje pop-folková kapela Fragment z Hluku, už tradiční účastník Slavností. Svou produkcí se snaží přinést pohodu a zavzpomínat na repertoár z 60. až 80. let. Plavbu Moravy doprovodí folkové uskupení Děvčice z Podolí. Mezi nástroji skupiny, která vydala dvě alba, figurují dokonce mandolína, cajón a cimbál. Dvoučlenná Žlutá ponorka zahraje akustický rock na lodi Hollandia. Svůj název skupina odvodila od písně The Beatles. V repertoáru má skladby od konce 60. let až po současnost. Přímo v hradišťském přístavišti se představí zlínská bluegrassová skupina Podjezd.

V neděli se mezi 12. a 16. hodinou uskuteční Muzicírování u vody. Zatímco na souši v přístavišti vystoupí Staroměstská kapela, na vodě se na lodi Morava stejně jako v sobotu předvede skupina Děvčice. (bart)