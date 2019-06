Slam poetry na Hvězdě už popáté

Uherské Hradiště – Už popáté zavítá do atria kina Hvězda divácky oblíbená exhibice Slam poetry. Příznivci tohoto netradičního, ale inteligentního, druhu zábavy se mohou těšit na finalisty loňského ročníku. O diváckou přízeň se poperou Jirka Juráň a Dejv, ale také Pan Václav, Viktor Hanačík, Empathic a další. A co víc, součástí můžete být i vy sami. O těch nejlepších totiž rozhodují právě diváci. Ti mohou slamera za jeho výkon třeba i vypískat. A o co vlastně půjde? Nečekejte klasický přednes poezie, stand-up komedii ani rap. I když právě k těmto formám má mladá literární odnož slam poetry velmi blízko. Principem je přednést natolik sugestivní, jímavý či zábavný text, který získá co největší divácký ohlas. A fantazii se meze nekladou. Na pořádnou nálož zábavy a slovních hříček mohou zájemci vyrazit v pátek 28. června v 19 hodin.