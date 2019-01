Školní a obecní ples v Tupesích lákají k návštěvěŠkolní a obecní ples v Tupesích

Tupesy – Tělocvična Základní školy Tupesy bude v sobotu od 20 hodin patřit milovníkům plesu a dobré zábavy. Uskuteční se v ní školní a společenský ples. Ten odstartují slavnostní polonézou žáci základní školy. Pódium bude patřit osvědčené hudební kapele Madison a cimbálovce Hlaholica, které zahrají k tanci, poslechu i dobré pohodě plesajících. Součástí bálu bude vystoupení mažoretek základní školy a půlnoční překvapení. Ples obohatí tombola, z níž si ti se šťastnější rukou odnesou domů hezké ceny. Předprodej vstupenek a místenek denně do 18. ledna, a to od 7.30 do 15.30 v kanceláři ředitele školy. Výtěžek plesu bude věnován tupeské základní škole, která ples s obcí pořádá.

(zs)