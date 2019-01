Škola v Uherském Ostrohu slaví 125 let

Uherský Ostroh - Psal se rok 1892, Rudolf Diesel vynalezl dieselový motor a navždy tak změnil historii automobilismu. Ve stejném roce se stala přelomová událost také pro obyvatele Uherského Ostrohu. Výročí 125 let od založení školy si zde budou připomínat od čtvrtka 21. do soboty 23. září.

Předměstská škola, která tam fungovala od roku 1858 a navštěvovalo ji přes čtyři stovky žáků, již nebyla dostačující. I díky daru děkana Bartáka byla v roce 1892 zřízena v Uherském Ostrohu nová škola, která se nezaměřovala jen na obecné školství, ale byla vyšším typem měšťanské školy. Lišila se i od ostatních škol v okrese, protože se jednalo o první měšťanskou školou s čistě českým vyučováním v okrese. Za 125 let své existence se škola výrazně změnila. Nejenže došlo k její modernizaci a přístavbě dalších budov, škola své významně podílí i na rozvoji sportu v Uherském Ostrohu. „Všech 311 žáků má možnost navštěvovat třicet kroužků školního klubu. Mezi ně patří i lední hokej, gymnastika a střelba, které částečně pod nás spadají,“ představil aktivity školy ředitel Petr Bělohrad. Nejsou to ale jen sportovci, kteří studovali na zdejší škole. „Jeden z nejslavnějších žáků naší školy je matematik Otakar Borůvka,“ doplnil Bělohrad.

Oslav školy se zúčastní i partnerská škola ze slovenské Trenčianské Teplé. Vedení školy v Uherském Ostrohu se jim bude snažit přiblížit zdejší okolí, proto na čtvrtek naplánovali plavbu po Baťově kanále. V pátek pak je pro děti obou škol připravena sportovní soutěž. Od 16 hodin se představí žáci zdejší školy v několika kulturních výstupech na akademii školy. Na závěr si mohou návštěvníci v sobotu od devíti do třinácti hodin prohlédnout prostory školy a odnést si domů drobnost vyrobenou v místních dílničkách. (mvh)