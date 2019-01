Skautský Vanoláš bude plný her a zábavy

Tupesy – Český Junák, oddíl Tupesy, uspořádá v sobotu 16. prosince od 14 do 17 hodin tělocvičně základní školy už jednadvacátý ročník zábavné akce s názvem Vanoláš. Ta se tradičně koná v období mezi svátkem sv. Mikuláše a Vánocemi. „Název Vanoláš vymyslel v devadesátých letech 20. století nestor hradišťských skautů Fera Petlán. Nejprve si jej ve formě her a soutěží vyzkoušel jeden z hradišťských oddílů, teprve pak jsme jej začali uplatňovat v našem skautském oddíle,“ přiblížil tradiční předvánoční akci Oldřich Vávra, vedoucí skautského oddílu a starosta Tupes. Připomenul, že návštěvníci Vanoláše by si měl vzít s sebou přezůvky, kluci a holky navíc ještě drobný dárek, kterým pod stromečkem obdarují svého kamaráda nebo kamarádku. (zs)