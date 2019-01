Skanzen Rochus uvádí pořad Adventní čas už je tady zas

Uherské Hradiště - Pestrou nabídku adventních a vánočních programů určených široké veřejnosti i školám zahájí Skanzen Rochus o prvním prosincovém víkendu. Program Adventní čas už je tady zas, lze navštívit 1. a 2. prosince od 10 do 16 hodin, přiblíží slovácké zvyky a obyčeje období od sv. Kateřiny až do konce adventu. „Ve skanzenu Rochus můžete zažít, jak vnímali adventní čas naši předkové. V období, kdy končil zemědělský rok, trávili lidé více času se svými blízkými, připravovali se na vánoční svátky a bilancovali. Ženy se scházely, aby napředly nití a nadraly peří, muži opravovali a vyráběli, co bylo třeba, a také koštovali, jak se komu podařilo víno nebo pálenka. Děti naslouchaly vyprávění příběhů a netrpělivě očekávaly Štědrý večer,“ přibližuje ředitel Jan Blahůšek.

V usedlostech uherskohradišťského skanzenu se návštěvníci vrátí v čase o pár desetiletí zpět, aby pocítili předvánoční atmosféru tak, jak ji prožívaly naše babičky a prababičky, kdy doba adventu byla spíše časem zklidnění a rozjímání. „Potkáte družinu sv. Mikuláše nebo tajemné Lucky, které zkontrolují, zda-li hospodyně řádně uklidily chalupy. Nebudou chybět ukázky práce se dřevem, předení či draní peří. Děti jistě potěší malování perníčků a jejich rodiče horký svařák či košt šlapaného zelí vyrobeného přímo ve skanzenu. Vánoční koledy si zazpíváte s hudeckými muzikami, ženskými sbory i malými koledníčky,“ zve programová pracovnice Ivana Šišperová. V průběhu víkendu se návštěvníkům představí regionální tradiční výrobci, zahrají hudecká uskupení CM Ženičky, CM Hlaholica a CM Čarapa, zpěvem potěší ženský sbor Klebetnice z Hluku, ŽS Děvčice z Háječku z Ostrožské Lhoty, ŽS Lipuše z Jankovic, ŽS Repetilky ze Starého Města a ŽS Denica z Ostrožské Nové Vsi, koledy zazpívají děti z Omladinky a z Dolinečky.

V sobotu i v neděli bude z Uherského Hradiště zajištěna speciální autobusová doprava. V 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 a ve 13:30 bude z autobusového nádraží odjíždět autobus na Rochus.