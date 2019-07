Skanzen Rochus láká na prázdninové akce

Uherské Hradiště - Nejmladší muzeum v přírodě v České republice zve návštěvníky k letním komentovaným prohlídkám skanzenu Rochus Uherské Hradiště-Mařatice, které se budou konat v červenci a srpnu od úterý do neděle. Průvodci zasvětí návštěvníky v 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 a v 16 hodin do historie muzea. Vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu, na němž se bude pod rukama návštěvníků měnit hlína z beztvaré prapodoby v misku, hrneček či vázu bude možné v rámci akcí Středy s keramikem. Zaštítila je regionální organizace Líska v rámci programu Poctivě vyrobeno, spravedlivě zaplaceno. Za keramikem se mohou dospělí i děti vypravit každou červencovou a srpnovou středu od 13 do 17 hodin.