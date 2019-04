Skanzen Rochus bude žít dobou postní i Velikonocemi

Uherské Hradiště – Vynášení smrtky, přinášení létečka, pletení velikonoční pomlázek, zdobení kraslic nejrůznějšími technikami, tvořivé dílny pro děti, povídání o tradicích a zvycích, velikonoční obchůzka šlaháčů, ochutnávka mladých vín a mnohé další. To vše čeká návštěvníky, kteří v sobotu od 13 do 17 hodin zamíří do Skanzenu Rochus. O pohodovou atmosféru se na Rochusu postarají členové folklorního souboru Cifra. Kluci a holky z folklorního souboru Dolinečka předvedou ukázku vynášení Moreny a velikonoční obchůzku. (zs)