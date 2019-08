Silvestra může v sobotu oslavit v Jalubí

Jalubí – Silvestr přichází jen jednou za rok. Jeho svátek stojí za to pořádně oslavit. A kde bude to nejlepší místo k tradičním silvestrovským oslavám v sobotu 31. srpna od 14 hodin do půlnoci? Prázdninový silvestr aneb Ukončení prázdnin, jehož pořadatelem bude spolek Živé Jalubí, odstartuje dvě hodiny po sobotním poledni přespolním během

pro všechny věkové kategorie. Pro kluky a holky bude připraven v areálu jalubského koupaliště Dětský den plný soutěží a zážitkových aktivit. Od 20. hodiny si přijdou se skupinami TABÁK – Kabát revival a Stage (ex W.O.R.M.S.) na své dospělí. Pomyslnou tečku za silvestrovským pořadem udělá ohňostroj. Po celou dobu silvestrovské akce můžete ochutnávat grilované speciality, připravené jalubskou kavárnou.