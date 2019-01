Šaty dělají člověka – přehlídka v Muzeu J. A. Komenského ukáže módu z období Prv

Uherský Brod – Dlouhodobá výstava originálních exponátů poskytujících náhled do běžného života prvorepublikové rodiny bude letos k vidění v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Expozice bude zahájena v pátek 26. října, a to v 17 hodin přímo v prostorách muzea. Mimo exponátů vlastní sbírky muzea J. A. Komenského tam budou ke zhlédnutí i předměty ze soukromé sbírky Vladimíry Dobiášové, která se již roky zabývá kompletací a prezentací historického oblečení a doplňků na výstavách a módních přehlídkách. Řada předmětů pochází z majetku známých i slavných osobností, jako například Adiny Mandlové, Olgy Sheinpflugové, nebo Oldřicha Nového. Mimo to autorka exponátů představí prvorepublikové módní směry, vykazující začínající emancipaci žen. Část výstavy organizátoři rovněž věnují práci úspěšných prvorepublikových módních salonů, nezapomněli ani na výrobní činnost dodnes fungující obuvnické firmy Baťa. Součástí vernisáže bude módní dobová přehlídka, kterou organizuje Věra Dobiášová. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí republiky, a 120. výročí otevření muzea, a potrvá až do 28. dubna 2019. (vř)