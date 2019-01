S Andersenem budou letos nocovat Rychlé šípy

Slovácko – Ze tří témat si mohly letos vybrat instituce, které se v pátek zapojí do dnes už mezinárodní akce Noc s Andersenem. Připomínáme si totiž hned několik kulatých výročí. V roce 1928 vznikla knížka Povídání o pejskovi a kočičce, Albatros letos na jaře vydá reedici této publikace. Koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů, i jejich 80. výročí si můžeme připomínat v Noci s Andersenem . A konečně rok 2018 bude také připomínat vznik Československa, kromě toho v roce 2018 uplyne 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček. V alma mater celé akce, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, zvolili Rychlé šípy. Program tam začne v 15.00, kdy na travnaté ploše za knihovnou připraví skauti ze střediska Psohlavci teepee, vystaví lanovou dráhu a zájemci si budou moct například vystřelit z praku. V 18.00 se pak přihlášené děti přesunou do knihovny. Ve druhé největší knihovně v regionu, v Uherském Brodě, se zaměří také na Rychlé šípy Akce tam začne v 17.00 a potrvá do 22.00. Nocovat se ale budou v menších knihovnách nebo školách po celém regionu. (bm)