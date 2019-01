Rozsvěcování vánočního stromu v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – Už popáté mají čtenáři Slováckého deníku příležitost vybrat jméno vánočního stromu v Uherském Hradišti. Tím bude letos jedle bělokorá z tamní Vinohradské ulice, která svojí blízkostí ohrožovala stavební konstrukce a elektrické vedení. Se svými tipy se mohou zájemci obrátit na na emailovou adresu machackova@kkuh.cz, a to do čtvrtku 29. listopadu do dvanácté hodiny odpolední. Vybrané jméno stromu pak bude zveřejněno 30. listopadu v 17 hodin při slavnostním rozsvěcení stromu, kdy jeho autor získá od hradišťského Klubu kultury malou cenu.