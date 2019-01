Rockový klub Mír v Hradišti přivítá Slet bubeníků

Uherské Hradiště - Až dvě tuny nástrojů - bicích souprav, činelů, etnických bubnů, kláves a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely a cimbál, rozezní v sobotu 20. října od 20 hodin na pódiu uherskohradišťského klubu Míru. Uskuteční se tam totiž 17. ročník Sletu bubeníků. U příležitosti 100 let výročí Československa a 100 let od zániku Rakouska-Uherska zpracoval letošní tým hymny tehdy vzniklých států, tedy Československa, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska ad. Rytmicky, na základě slovních spojení a rytmu slov, vznikly nové rytmy zcela vycházející z jazyka každého národa. Zpěvák, jako fiktivní příslušníka daného národa, odzpívá acapella danou hymnu v původním jazyce. Tuto nelehkou roli a saxofony na sebe vezme Mikoláš Chadima. Název Slet bubeníků není náhodný, protože hudebníci se opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa, z různých stylů a z různých domovských skupin. Ti se vždy napřed na mnoho dní uzavřou před světem na odlehlém místě v Jizerských horách, kde společně vzývají hledačství a hudební inspiraci. Výsledek tohoto globálního tavícího bubenického kotle je vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, etnických vlivů a inspirací. Nás ze Slovácka může těšit opakovaná účast cimbalisty Petra Gablase známého (nejen) z Harafice.

ALL STAR TEAM:

Pavel Fajt - bubny, octobany, elektronika wavedrum, zpěv

Pavel Koudelka - bubny souprava, zpěv

Miloš Vacík - surda, rototomy, octobany, percussion, berimbau

Tomáš Reindl - bubny, percussion, tabla, klávesy, zpěv

Petr Gablas - cimbál, zpěv

Mikoláš Chadima - zpěv, saxofony