Repete je tady. Kamil Střihavka vystoupí v hradišťském Míru

Uherské Hradiště – Kamilu Střihavkovi a jeho kapele bude ve čtvrtek 26. října od 20 hodin patřit pódium rockového klubu Mír v Uherském Hradišti. Koncert by měl být satisfakcí zejména pro ty, kteří si jej letos přišli neúspěšně poslechnout do zámeckého amfiteátru v Buchlovicích 11. srpna. Akci však tehdy zrušil déšť, a tak posluchači stihli pouze vystoupení Vladimíra Mišíka s ETC. „Jsme rádi, že se nám konečně podařilo vyjednat náhradní termín Střihavkova koncertu. Zváni jsou všichni jeho příznivci, včetně těch, kteří měli zakoupené vstupenky na jeho srpnové vystoupení v Buchlovicích. Ti budou mít vstup volný po jejich předložení,“ informoval Filip Dohnal z pořádající agentury VICHR s tím, že v případě jakýchkoliv nejasností se lidé mohou obrátit na organizátory telefonickým dotazem na 572 551 851.