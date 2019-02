Registrace zdarma a další radosti. Takový bude březen v bojkovické knihovně

Bojkovice – Knihy, výstavy, ale třeba i besedy. Přesně tak bude vypadat letošní březen v Městské knihovně v Bojkovicích. Právě tam se totiž počínaje čtvrtkem 14. března uskuteční již zavedený Měsíc čtenářů. Celý projekt zahájí ve zmíněný čtvrtek v 18 hodin cestopisná beseda Nepál – Království Mustang Roberta Bazika, který přítomným povypráví o své cestě na toto asijské území. Na středu 20. března se mohou těšit zase senioři. V dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin pro ně bude přichystáno posezení, při kterém si budou moct vyzkoušet různé techniky na trénování paměti. Na samém konci měsíce, tedy v termínu od pátku 29. do soboty 30. března budou mít radost hlavně děti, které budou mít možnost se zúčastnit již tradiční Noci s Andersenem. V průběhu března budou moct zájemci v místní knihovně shlédnout také výstavu šitých výrobků tamní rodačky Martiny Krystenové. Zdejší knihovnice následně vyhlásí nejlepšího čtenáře za minulý rok, a to jak v kategorii dětské, tak i té pro dospělé. Celý březen pak budou mít zájemci možnost využít bezplatné registrace do knihovny. (kve)