Radostná novina ve skanzenu Rochus

Třetí prosincový víkend můžete ve skanzenu Rochus poznat, jak prožívali vánoční svátky naši předkové. Program „Radostná novina“, který se uskuteční 15. a 16. 12. 2018 vždy od 13:00 do 16:00, představí období od Štědrého dne do Tří králů. „Přijďte na Rochus zažít poklidné adventní chvíle a vychutnejte si atmosféru Vánoc starých časů, kdy ještě nebyla v domácnostech televize. Budeme péct tradiční vánoční cukroví a také domácí vánoční oplatky, návštěvníci si za doprovodu muziky zazpívají koledy, děti nám pomohou nazdobit stromeček ozdobami z přírodnin a bude pro ně připravena také vánoční výtvarná dílnička. Když potkáte tři krále, určitě budou rádi za vhození pár mincí do kasičky za pěknou koledu.“ zve na akci programová pracovnice Ivana Šišperová. Zajímavá bude výroba svíček z včelího vosku a prostřený štědrovečerní stůl jako na konci 19. století. Nebudou chybět ukázky tajemného štědrovečerního věštění, kterými se můžou návštěvníci inspirovat a obohatit si pak Štědrý večer. „Dříve se v domácnostech nejen na Slovácku běžně lilo olovo a pouštěly se lodičky z ořechových skořápek. Mladé dívky házely střevícem, snažily se zjistit podobu svého nastávajícího a především byly zvědavé, jestli se v příštím roce vdají.“ přibližuje etnografka Kateřina Dvořáková.