Putování do pohádky a zase zpátky s mnichem

Modrá – Za sedmero řekami a sedmero kopci, nebo také bylo, nebylo. Těmi nebo jinými slovy možná přivítá v sobotu 31. srpna děti i jejich rodiče u vstupu pod strážními věžemi Archeoskanzenu Modrá Petr Novotný alias abbé. Třicet minut po sedmnácté hodině se pak s nimi vydá v historickém kostýmu na netradiční prohlídku opevněným slovanským hradiskem. Přiblíží jim, kde se třeba u studny skanzenu vzala Rusalka, bludičky, víly a hastrman, ale i o jedné jeho lásce k velehradskému děvčeti. U kovárny je seznámí s čertíky a čerticemi. Strach z nich ale děti mít nemusejí, protože abbé je chlap jako hora a on děti před pekelníky ubrání. Děti i dospělí si v podání Petra Novotného vyslechnou nejednu pověst z mikroregionu Buchlov. „Putování do pohádky a zase zpátky je určeno především dětem od 11 let, ale i dospělejším, pokud si chtějí hrát. Do batůžku s sebou by si měly přibalit tužku, tvrdou podložku formátu A4 a buchty k večeři. Program totiž potrvá dvě hodiny,“ informoval správce skanzenu Lubomír Sláma.