Psi budou hledat podle pachu i léčit

Uherský Brod – Podívat se na ukázky práce se psy, mohou zájemci v sobotu do Uherského Brodu do areálu středního odborného učiliště. Od 10 do 13 hodin tam bude škola představovat svůj nový obor chovatelství se zaměřením na kynologii a celý program doprovodí řada dalších akcí spojená se čtyřnohými miláčky. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky canisterapie, nosework, což je vyhledávání podle charakteristického pachu, agility nebo ukázky práce policejních psů. (bm)