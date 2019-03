První výstavu fotografií Kláry Kryštofové lze spatřit v baru Brothers

Uherské Hradiště – Fotografka Klára Kryštofová z Uherského Hradiště se dočká své premiérové výstavy, která nese příznačný název The First. Její vernisáž se má uskutečnit v uherskohradišťském baru Brothers ve středu 13. března od 18 hodin. „Už je to nějaký pátek, co Klára začala fotit své okolí. Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout jedinečné snímky ve velkém formátu. Na vernisáži mohou ale navíc fotografku osobně poznat a prohodit s ní pár slov,“ uvedli pořadatelé. (kh)