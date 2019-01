První cenu soutěže Fotografie pomezí FOPO získal Hradišťan Rostislav Štefánek

Uherské Hradiště - Vítězem mezinárodní fotografické soutěže Fotografie pomezí FOPO se letos v kategorii Příroda a krajina stal Rostislav Štefánek z Uherského Hradiště, jehož doménou je podvodní fotografie. Do III. ročníku mezinárodní FOPO se přihlásilo 35 autorů s 288 fotografiemi, oceněno bylo celkem 8 fotografů. „Doopravdy jsem to nečekal. Fotografie jsem vybíral na poslední chvíli, a navíc podvodní fotografie nejsou tak barevné a poutavé jako třeba krajinky na suchu. Takže v konkurenci snímků dané kategorie to bylo velké překvapení.“ říká Rostislav Štefánek, který byl oceněn za snímky Jarní romance ropuch obecných a Kraulisti z cyklu Neresenie čereble obyčajnej I a Červenice obyčajné, a k soutěži dodává: „Hodně mě potěšilo, že se zúčastnila řada fotografů z Uherskohradišťska, z nichž mnohé osobně znám.“ Letos se soutěž, pořádaná Trenčianským osvetovým strediskem v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a uherskohradišťským Klubem kultury, koná u příležitosti tří významných výročí: 100. výročí vzniku Československé republiky, 50. výročí Pražského jara a 25. výročí samostatnosti ČR a SR. Fotografie Rostislava Štefánka a dalších soutěžících můžete zhlédnout na vernisáži FOPO, která se uskuteční ve středu 17. ledna v 17:00 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha za účasti zástupců pořadatelů, porotců soutěže i některých autorů vystavených fotografií.