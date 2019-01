Protifašistický odboj na Brodsku detailně přibližuje kniha Měli odvahu žít

Uherský Brod – Měli odvahu žít, tak se jmenuje dvoudílná kniha, která je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého úsilí, s nímž se její autorka Miroslava Poláková věnovala problematice odboje na území okresu Uherský Brod v letech 1939–1945. „Je to moje celoživotní dílo. Tématu, které za uplynulých sedmdesát let nebylo v komplexnosti nikým zpracováno, jsem se věnovala ve dvou dílech, celkem na zhruba 1300 stranách,“ prozradila Deníku Miroslava Poláková. Podle časového sledu je kniha rozdělena do šesti kapitol. Vedle archivních materiálů se publikace rovněž opírá o ústní výpovědi více než 140 osob a svým obsahem je plně začleněna do celoprotektorátního dění. Všímá si výjimečnosti postavení okresu na hranici se Slovenskem, vedle Uherskobrodska také podrobně zachycuje i odboj na Bojkovicku a zasahuje až do okresů Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín. Publikace je doplněna více než 520 fotografiemi. Slavnostní představení knihy veřejnosti se uskuteční v pátek 14. prosince v obřadní síni Panského domu v Uherském Brodě.