Přes Chřiby pěšky i na kole už po šestačtyřicáté

Buchlovice – O první říjnové sobotě mohou příznivci pěší turistiky i cykloturistiky vyrazit přivítat podzim v Chřibech, poznávat jejich krásy, ale také udělat něco pro své zdraví. To za předpokladu, že přijmou pozvání Klubu českých turistů, odboru Uherské Hradiště na 46. ročník Chřibské třiatřicítky. Její start bude od 7 do 10 hodin u tržnice na náměstí v Buchlovicích. Příznivci pěší turistiky se dostanou do místa startu autobusem z Uherského Hradiště v 6.30, 6.50, 6.58 a 8.30 hodin. Autobus zajíždí i k nádraží Českých drah ve Starém Městě. Do tajemných zákoutí Chřibů si mohou pěší turisté vyšlápnout po trase dlouhé 9, 20 a třiatřicet kilometrů, cyklisté si mohou projet chřibskou přírodu po trase dlouhé 45 kilometrů. „Meteorologové slibují na víkend pěkné počasí, takže spoléhám na to, že se Chřibské 33 zúčastní co nejvíce příznivců turistiky a dobré nálady nejenom z řad dospělých, ale i dětí,“ láká na akci předseda hradišťského odboru Klubu českých turistů František Čevela. (zs)