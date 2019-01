Předsilvestrovská beseda ve Slovácké búdě u cimbálu s CM Ohnica

Uherské Hradiště - Již 28. Setkání folkloristů se 29. prosince od 19. 30 hodin uskuteční v hradišťské Slovácké búdě ve Smetanových sadech.

„Tradičně se akce řídí sloganem „Folkloristé sobě" přijď, hraj, tancuj a bav se, to znamená, že organizátoři zajistí cimbál a basu. Muziku dopředu nedomlouváme, protože ta se vždy seskládá do velkého počtu z příchozích muzikantů,“

vzkazují pořadatelé. Jednoduše řečeno, je to taková velká neorganizovaná beseda u cimbálu, kde je vstup dobrovolný a občerstvení i pití zajištěno.