Prázdninovou inspiraci nabídne uherskobrodské Planetárium

Uherský Brod – Ti, co ještě nemají jasno, kam vyrazí v létě na prázdniny, se mnou přijít inspirovat do uherskobrodského Planetária v Domě kultury. Tam se bude v úterý 14. května konat cestovatelská beseda, kterou povedou Radek Srnec a Rostislav Rajchl. Vyprávět budou o francouzských místech, které rozhodně stojí za to poznat. Zajímavé informace se návštěvníci dozví o provincii Bretaň, středozemním ostrově Korsika a také o městě Stonehenge, které je plné pozoruhodných památek a tajemných koutů. Beseda začne v 18 hodin.