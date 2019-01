Populární plenér i přes úporné vedro přilákal desítky návštěvníků. Zraky návštěv

Uherské Hradiště – Volnost, spontaneita i špetka bohémství. Tím vším oplývala vernisáž sympozia Hradišťský plenér v prostorách Galerie Vladimíra Hrocha. I tentokrát přilákal lajky i odborníky na v pořadí již sedmé pokračování v nespoutané tvorbě. Vernisáž, na níž se organizačně podílel Klub kultury a Střední uměleckoprůmyslová škola začala v páteční podvečer 24. srpna.

V 17 hodin se zpoza rohu začali linout hravé melodie piana jako předznamenání úvodního slova hlavních pořadatelů. Mikrofonu se nejdříve chopil ředitel klubu kultury Antonín Mach, který provázel zde přítomné po stopách plenéru. Za jednotlivé tvůrce obrazů postupně vystupovali z řady Adéla Marie Jirků a Karolína Rossí z Prahy, z Ratíškovic pak Adam Procházka. Ze slovenských hostů dorazila Andrea Spišaková a Jozef Chrena. nitranský zástupce Vlado Zábel se musel omluvit z pracovních důvodů. Nejbližší autoři letošního sympozia byli Zdeněk Kup ze Starého Města a přímo hradišťský Michal Malina.

Posléze se dostal ke slovu starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který nejdříve pronesl příslib za vylepšení podmínek zdejších prostor, neboť se teplý vzduch kumuloval místností. Přesto se malý diskomfort rozvířil a s humorem se podařila i tato nelibost překlenout.

„Jestliže předešlé ročníky sestávaly ze zahraničních autorů, pro tentokrát sestava malířů zůstala u zástupců českých a slovenských. A to s ohledem na 100. výročí Československa, tedy jako výraz naší blízkosti,“ vyjádřil v úvodu starosta Stanislav Blaha, který tradičně nad akcí převzal záštitu.

Genius loci a láska k Uherskému Hradišti vždy tematicky pojila narůstající sbírku. Letos již překonala číslo 50. „Plenér je možná výjimečný tím, že neklade žádný jasný umělecký program toho, co by na něm mělo vznikat. My opravdu dbáme na to, aby se každý z autorů projevoval individuálně a svým nejautentičtějším způsobem. A mohl tak kontinuálně navázat na svou tvorbu, které se v profesním životě věnuje,“ doplnil povědomí zde přítomných o expozici plenéru její kurátor Martin Dvořák, který následně všech sedm přítomných tvůrců v krátkém medailonku představil.

Vzniklé expozici se opět podařilo konfrontovat umělecky starší, střední i mladou generaci. Z obrazů čišela celá řada odlišných přístupů, technik a náhledů. A to jak mezigeneračně, tak i mezioborově. „Sympozium tedy vnímám jako nekončící kontinuum, alespoň z pozice kurátora,“ dodal ještě Martin Dvořák.

Dva obrazy z celé tvorby i letos obohatí radniční sbírku, zbytek poputuje na výstavu, která potrvá do 30. září. (tul)