Pompézní koncert Davida Gilmoura v kině Hvězda

45 let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se David Gilmour vrací na místo činu. Skladatel, zpěvák a kytarista legendárních rockerů odehrál v červenci 2016 v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě dva spektakulární koncerty. Ze záznamu vznikl ohromující snímek, v němž zazní hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky z vrcholných let Pink Floyd. V kině Hvězda Uherské Hradiště bude projekce k vidění ve středu 13. 9. od 20 hodin.



Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl kvůli natáčení bez diváků, tentokrát dvojité show pod Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků Davida Gilmoura. Jednasedmdesátiletý bard psychedelického rocku si do kapely přizval hvězdné muzikanty jako baskytaristu Guye Pratta, který vystřídal v Pink Floyd Rogera Waterse, bubeníka Steva DiStanislao, klávesistu z Rolling Stones Chucka Leavella nebo dlouholetého spolupracovníka Michaela Jacksona, Grega Phillinganese. Skladby z Gilmourových sólových alb Rattle That Lock a On An Island doplňují chronicky známé skladby Pink Floyd včetně One of These Days, Wish You Were Here nebo Comfortably Numb.



Atmosféru koncertu dotváří dokonalá audiovizuální show plná laserových efektů, pyrotechniky a videoprojekcí na obrovské oválné obrazovce. „Ačkoli už nehraje do půli těla nahý, jinak jako by se David Gilmour vůbec nezměnil - má pořád tak krásný hlas i jeho kytara zní stále s tou stejnou hloubkou i ostrostí teskného blues,“ líčí v pětihvězdičkové recenzi list The Guardian.



David Gilmour v Pompejích (David Gilmour live at Pompeii)

středa 13. 9. 20:00

Vstupné: 250 Kč; Studenti, senioři a členové Kulturních delikates jen za 200 Kč.