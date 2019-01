Pokus o první sólové přeplavání 43 kilometrů dlouhého Baťova kanálu

Slovácko Pouhých devět dnů po svých čtyřicátinách se dálkový plavec Marek Jedlička pokusí zdolat Baťův kanál, který letos slaví 80 let od svého dobudování. Celkem 43 kilometrů dlouhou trasu by měl zvládnout za 1314 hodin. „Plavbu zahájí ve středu 27. června o půl šesté ráno na první plavební komoře ve Spytihněvi. Odtud po kanále přes Staré Město, Veselí nad Moravou, Strážnici, Výklopník až do přístaviště ve Skalici,“ uvedli organizátoři akce. Marek Jedlička bude plavební komory obcházet po břehu. Do cíle v přístavišti Skalica by měl plavec dorazit mezi 19.30 a 20.30 hodinou.