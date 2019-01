Pohádky na Vánoce zahrají v Brodě

Uherský Brod- Pohádky dětem do podvědomí ukládají věčnou víru v dobro a v dospělých víru v dobro stále oživují. Také proto mají v Uherském Brodě pro děti na dnešní dopoledne připravena dvě pohádková vystoupení. Čert popleta aneb Jak Lojzík nemusel do pekla, je veselá pohádka, kdy Lojzík zkazí čertu čertovský plán, a Půjdem spolu do Betléma, je vánoční příběh o narození Ježíška plný koled a se stavbou dětského živého Betléma. Hraje Divadlo Pohádka Praha pro děti od 3 do 11 let v Domě kultury v Uherském Brodě v 9.30 hodin. (poh)